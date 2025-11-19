Uccide a coltellate la sorella di 23 anni a Napoli poi videochiama la madre mostrandole il corpo della donna esanime

A San Paolo Bel Sito (Napoli), nel pomeriggio, si è consumato un drammatico omicidio familiare. Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la sorella minore, Noemi, 23 anni, accoltellandola. Carabinieri e 118 sono intervenuti immediatamente in via San Paolo Bel Sito 150, a Palazzo Cassese, dove la giovane è stata trovata senza vita in un appartamento al quinto piano.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccide a coltellate la sorella di 23 anni a Napoli, poi videochiama la madre mostrandole il corpo della donna esanime

