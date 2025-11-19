La serie televisiva Twisted Metal si conferma come uno dei franchise di punta di Peacock, grazie ad un successo che ha superato le aspettative nelle prime due stagioni trasmesse. Dopo aver conquistato il pubblico con un mix di azione, caos e personaggi memorabili, si annuncia il rinnovo per una terza stagione, annunciando così nuovi scenari e sviluppi narrativi di grande impatto. rinnovato per la terza stagione e novità sulla gestione creativa. il rinnovo ufficiale e il ruolo di new showrunner. La conferma del ritorno di Twisted Metal su Peacock segue i risultati positivi ottenuti con le stagioni precedenti, che hanno registrato numeri significativi come i 993 milioni di minuti di visione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Twisted metal 3: ritorno del torneo senza lo showrunner originale dopo il successo record