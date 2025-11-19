Tutto scorre… a tempo di rock | un concerto spettacolo in favore di Admo

Torna per il terzo anno consecutivo l'apprezzato concertospettacolo rock esperienziale di Gabriella Casoni e della Rock Bazar Band.La terza edizione dello spettacolo, già realizzato a maggio del 2023 presso il Teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese e nel dicembre del 2024 presso il Teatro Biagi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

