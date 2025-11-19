Tutto quello che sappiamo già sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Mentre ci prepariamo per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, già pensiamo a quelle estive del 2028, che si terranno a Los Angeles dal 14 al 30 luglio, seguite dalle Paralimpiadi dal 15 agosto. A LA si giocheranno i Giochi più grandi di sempre, con la partecipazione di 11.200 atleti in 51 sport che si terranno in 49 sedi diverse. E per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, ogni sport di squadra vedrà la partecipazione di un numero uguale o superiore di squadre femminili rispetto a quelle maschili, con il 50,5% degli atleti totali composto da donne. Los Angeles diventerà così la terza città, dopo Londra e Parigi, ad ospitare per tre volte i Giochi olimpici estivi dopo le edizioni del 1932 e del 1984, mentre per le Paralimpiadi sarà la prima volta nella città californiana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tutto quello che sappiamo già sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028

