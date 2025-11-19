Tutta la verità sulle tasse pagate da Jannik Sinner

Chi, per sport, ama fare il detrattore di Jannik Sinner (un fenomeno che andrebbe studiato) è già stato zittito dai recenti risultati del campione italiano di cui ricordiamo la vittoria contro Carlos Alcaraz alle Atp Finals. Ora, però, arriva un'altra notizia che farà tacere chi si lamenta della sua residenza a Montecarlo, dove vive abitualmente quando non viaggia, per evitare di pagare le tasse in Italia. Sinner paga (anche) in Italia. Ebbene, Sinner è tra i maggiori contribuenti italiani visto che versa al Fisco del Belpaese più o meno 1,5 milioni di euro l'anno, mica spicci: la notizia arriva da ItaliaOggi che sottolinea anche le altre tasse che Jannik paga sia quando si trova sul suolo nazionale per ospitate televisive e gli sponsor ma anche per gli investimenti che ha fatto a Milano dove ha speso più o meno 7 milioni di euro per due immobili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

