Turismo e xylella influiscono sul territorio | cari candidati ecco il nostro contributo

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dell'Ordine degli Architetti di Brindisi, indirizzata alle candidate e ai candidati alle imminenti elezioni regionali. È firmata dal presidente, Maurizio Marinazzo.Questo Ordine, anche nella imminente circostanza del rinnovo del Consiglio Regionale, intende. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Turismo e xylella influiscono sul territorio: cari candidati, ecco il nostro contributo"

News recenti che potrebbero piacerti

Forza Italia presenta un piano straordinario per sradicare definitivamente la Xylella dando nuovo slancio all’olivicoltura pugliese e italiana. Una proposta concreta, voluta dal Segretario Antonio Tajani, per sostenere la Puglia, che da sola rappresenta il 40% d - facebook.com Vai su Facebook

Lecce, rinascita del territorio post Xylella: Confindustria lancia la sfida - La proposta: una Zona agricola speciale con più risorse e meno burocrazia in grado di tenere insieme anche industria alimentare, turismo e ambiente LECCE - Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Lavoro nel turismo, Bergamo territorio sempre più attrattivo: sono sempre di più i giovani - “Questa nuova ricerca può essere la base per fornire un aiuto nel decidere strategie e politiche mirate a potenziare il settore occupazionale e formativo”: così Enrico Betti, presidente ... Lo riporta bergamonews.it

Dalla Vlora al G7: luci e ombre del successo turistico pugliese in primo piano su "The Passenger" - I riflettori internazionali si accendono su una regione fino ad allora nell’ombra. Secondo rainews.it