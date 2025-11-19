Turchia ad Ankara l' incontro tra Zelensky e Erdogan

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato mercoledì in Turchia per incontrare il suo omologo turco Erdogan. Il presidente turco lo ha accolto davanti al complesso presidenziale di Ankara, dove hanno posato per alcune foto. La visita di Zelensky dopo che un grande drone russo e una raffica di missili hanno colpito la città occidentale ucraina di Ternopil, uccidendo almeno 25 persone, tra cui tre bambini, nella notte tra martedì e mercoledì. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

