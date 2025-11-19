Tunué – le uscite di novembre e dicembre 2025
Vi presentiamo in questo articolo le uscite della casa editrice Tunué per novembre e dicembre 2025. Volumi che si rivolgono a tante tipologie di lettori e lettrici. Fateci sapere quali avete intenzione di acquistare e leggere. OMBRE DI FAMIGLIA. dal 7 novembre PREMIO PULITZER MIGLIOR MEMOIR E AUTOBIOGRAFIA – La storia toccante e profonda di tre donne, appartenenti a generazioni diverse ma segnate dallo stesso trauma: l’autrice, Tessa Hulls, sua nonna Sun Yi e sua madre Rose. Un importante progetto di indagine con una lavorazione che ha impegnato Tessa Hulls per quasi un decennio. IL DISCORSO DELLA PANTERA. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Scopri altri approfondimenti
Uscite in streaming di novembre, le serie tv e i film più attesi del 2025 - Da Stranger Things 5 a DNA, da Call My Agent 3 a Pluribus, ecco il calendario delle principali uscite sulle piattaforme digitali. Come scrive mymovies.it
Le uscite più interessanti di novembre su Netflix - L’autunno e lo streaming vanno particolarmente d’accordo: i primi freddi e le giornate che si accorciano, infatti, spesso sono gli alleati migliori per i weekend da trascorrere davanti alla tv. Segnala quotidiano.net