Trump | bin Salman partner per la pace

2.55 "Bin Salman è diventato un vero partner per la pace e la prosperità dei nostri paesi e del mondo e per la pace in Medio Oriente, il che è stata una grande conquista per entrambi". Lo ha detto Trump durante la cena di gala con il principe saudita alla Casa Bianca Trump ha annunciato un rafforzamento dei rapporti con Riad:"Porteremo la nostra cooperazione militare a livelli ancora più elevati designando formalmente Riad come maggior alleato non appartenente alla Nato".Solo altri 19 Paesi hanno ottenuto finora tale status. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

