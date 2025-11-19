Trump | Vogliamo restituire miliardi agli americani per sostenere loro spese sanitarie – Il video

(Agenzia Vista) Palm Beach (USA), 17 novembre 2025 "Ho avuto conversazioni personali con alcuni democratici, non posso dirvi chi siano, non voglio farlo, non sarebbe corretto nei loro confronti, riguardo al restituire grandi somme di denaro alla gente. Sapete, questa è stata un’idea mia. È venuta fuori durante. sapete, spesso in momenti di stress, come durante lo shutdown, si trovano ottime idee a cui non avresti mai pensato prima. Le compagnie assicurative stanno facendo una fortuna. Le loro azioni sono aumentate di oltre il 1.000% in un periodo di tempo molto breve. Stanno incassando centinaia di miliardi di dollari e non li stanno realmente restituendo, certamente non come dovrebbero. 🔗 Leggi su Open.online