Trump scherza a cena gala per Bin Salman | Ho presentato Cristiano Ronaldo a Barron Ora mio figlio mi rispetta di più

C’era anche Cristiano Ronaldo alla cena di gala nella East Room della Casa Bianca che Donald Trump ha tenuto in onore del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in visita negli Stati Uniti. E il presidente Usa si è rivolto proprio al campione portoghese: “Mio figlio Baron è un suo grande tifoso. Ha avuto modo di incontrarlo, e penso che ora rispetti suo padre un po’ di più”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump scherza a cena gala per Bin Salman: “Ho presentato Cristiano Ronaldo a Barron. Ora mio figlio mi rispetta di più”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Money.it. . Trump "scherza" con il presidente della Siria Durante l’incontro alla Casa Bianca del 10 novembre, Donald Trump ha regalato un profumo al presidente siriano Ahmed al-Sharaa, chiedendogli poi quante mogli avesse. Alla risposta “una”, il president - facebook.com Vai su Facebook

Trump scherza a cena gala per Bin Salman: "Ho presentato Cristiano Ronaldo a Baron. Ora mio figlio mi rispetta di più" - (LaPresse) C'era anche Cristiano Ronaldo alla cena di gala nella East Room della Casa Bianca che Donald Trump ha tenuto in onore del ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Cristiano Ronaldo alla Casa Bianca, le parole di Trump dopo il regalo del calciatore - La cena è stata organizzata per rafforzare i legami tra Stati Uniti e Arabia Saudita e ha segnato anche il ritorno di CR7 sul suolo americano dal 2016 ... Lo riporta corrieredellosport.it

Trump e Ronaldo alla cena di gala : "Mio figlio è un suo grande fan, ora mi rispetta un po' di più" - C'era anche Cristiano Ronaldo al sontuoso banchetto alla Casa Bianca, offerto dal presidente Donald Trump in onore del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Si legge su repubblica.it