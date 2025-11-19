Trump saluta Elon Musk con un buffetto alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca

Iltempo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) RUsa, 19 novembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump saluta Elon Musk con un buffetto confidenziale sulla pancia al suo arrivo alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump saluta elon musk con un buffetto alla cena di gala in onore di bin salman alla casa bianca

© Iltempo.it - Trump saluta Elon Musk con un buffetto alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca

Approfondisci con queste news

trump saluta elon muskTrump saluta Elon Musk con un buffetto alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca - Il Presidente Usa Donald Trump saluta Elon Musk con un buffetto confidenziale sulla pancia al suo arrivo alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca. Riporta ilgiornale.it

trump saluta elon muskA volte ritornano (e si riavvicinano): Elon Musk alla cena di Trump in onore del principe bin Salman - Il patron di Tesla e X tra gli invitati di Trump alla cena in onore del principe saudita, nonostante i recenti scontri ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

trump saluta elon muskMusk e Cristiano Ronaldo alla cena di Trump per bin Salman - Elon Musk e Cristiano Ronaldo erano tra i cento ospiti della cena di gala che Donald Trump ha organizzato alla Casa Bianca in onore del principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Saluta Elon Musk