Trump saluta Elon Musk con un buffetto alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca

(Agenzia Vista) RUsa, 19 novembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump saluta Elon Musk con un buffetto confidenziale sulla pancia al suo arrivo alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump saluta Elon Musk con un buffetto alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca

