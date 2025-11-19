Trump saluta Elon Musk con un buffetto alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca – Il video

Open.online | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) RUsa, 19 novembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump saluta Elon Musk con un buffetto confidenziale sulla pancia al suo arrivo alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

trump saluta elon muskTrump saluta Elon Musk con un buffetto alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca - (Agenzia Vista) RUsa, 19 novembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump saluta Elon Musk con un buffetto confidenziale sulla pancia al suo arrivo alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa ... la7.it scrive

trump saluta elon muskTrump saluta Elon Musk con un buffetto alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianca – Il video - (Agenzia Vista) RUsa, 19 novembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump saluta Elon Musk con un buffetto confidenziale sulla pancia al suo arrivo alla cena di Gala in onore di bin Salman alla Casa Bianc ... Scrive open.online

trump saluta elon muskA volte ritornano (e si riavvicinano): Elon Musk alla cena di Trump in onore del principe bin Salman - Il patron di Tesla e X tra gli invitati di Trump alla cena in onore del principe saudita, nonostante i recenti scontri ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Saluta Elon Musk