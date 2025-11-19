Trump rimette in riga Israele e detta le regole per il futuro della Palestina
La risoluzione votata martedì dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha introdotto tre svolte nello scenario israelo-palestinese. Tutte da ascrivere a inedite scelte di portata storica assunte da Donald Trump. Scelte definite da un vertice che dirige la politica mediorientale americana, che affianca le strutture dell’amministrazione. Un team che è composto da un inglese, Tony Blair – che ha fornito un contributo determinante quanto a valutazione negativa della leadership palestinese, ma al contempo ha imposto una visione progressista sul trattamento della popolazione di Gaza – e da due privati cittadini, i miliardari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che hanno dato prova di doti non solo diplomatiche, ma anche strategiche (Kushner soprattutto, che può essere definito il vero tessitore degli Accordi di Abramo). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
