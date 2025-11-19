Trump rimette in riga Israele e detta le regole per il futuro della Palestina

La risoluzione votata martedì dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha introdotto tre svolte nello scenario israelo-palestinese. Tutte da ascrivere a inedite scelte di portata storica assunte da Donald Trump. Scelte definite da un vertice che dirige la politica mediorientale americana, che affianca le strutture dell’amministrazione. Un team che è composto da un inglese, Tony Blair – che ha fornito un contributo determinante quanto a valutazione negativa della leadership palestinese, ma al contempo ha imposto una visione progressista sul trattamento della popolazione di Gaza – e da due privati cittadini, i miliardari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che hanno dato prova di doti non solo diplomatiche, ma anche strategiche (Kushner soprattutto, che può essere definito il vero tessitore degli Accordi di Abramo). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump rimette in riga Israele, e detta le regole per il futuro della Palestina

Approfondisci con queste news

PARLIAMO DI POLITICA ESTERA AL CIRCOLO SANT'AGOSTINO Il nuovo corso della politica estera di Trump rimette forzatamente al centro della scena mondiale i rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea. Quali spazi ha, o potrebbe avere, oggi la nostra dipl - facebook.com Vai su Facebook

Lo «scudo» illiberale: Trump mette i dollari per salvare Orbán, una mina per l’Ue Vai su X

Trump, il trionfo in Israele e l’accoglienza da eroe. Il presidente Usa: ora grazia per Netanyahu - Quando l’Air Force One ha sorvolato la striscia di sabbia sulla quale gli israeliani avevano scritto in blu e rosso «Thank You» dentro a un profilo del volto di Donald Trump, il pilota ha fatto fare ... Da ilmessaggero.it

Trump: oggi alba storica per Medio Oriente, cessate fuoco trionfo incredibile per Israele - "Anni di odio hanno prodotto solo miseria e sofferenza" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive

Tregua Gaza, Trump in visita in Israele. Poi vertice in Egitto per la firma dell'accordo - Punto centrale della giornata di Trump è stato il discorso alla plenaria, che è durato 65 minuti. Scrive tg24.sky.it