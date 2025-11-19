Trump insulta una giornalista | Stai zitta cicciona L' offesa a una reporter di Bloomberg che gli chiedeva di Epstein - VIDEO

«Quiet, quiet piggy». «Zitta, stai zitta cicciona». Questo l’insulto sessista, bodyshaming e pure antianimalista se si considera il termine «piggy» ("grassa come un maiale") che Donald Trump ha rivolto ad una giornalista di Bloomberg che gli stava ponendo una domanda sul caso di Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato da diversi media americani, il presidente ha offeso la reporter qualche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

