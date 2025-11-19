Trump | Giornali usano fake news su Epstein per distogliere attenzione da successi Governo SOTT – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 17 novembre 2025 "I giornalisti come te continuano a tirar fuori fake news su Epstein solo per distogliere l'attenzione dall'enorme successo dell'amministrazione Trump. Stanno usando Jeffrey Epstein per distogliere l'attenzione dall'enorme successo che stiamo avendo come Governo", lo ha detto Donald Trump parlando con i cronisti in Florida prima di tornare a Washington. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

