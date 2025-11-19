Trump e la battuta a Ronaldo | il portoghese scoppia a ridere

Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca diversi ospiti illustri in occasione di una cena organizzata dallo stesso presidente degli Stati Uniti. Tra questi era presente anche Cristiano Ronaldo, accompagnato dalla futura sposa Georgina Rodriguez, oltre ad altre figure di spicco del panorama mondiale, come Elon Musk e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. In un video pubblicato sul profilo ufficiale della Casa Bianca, Trump ha voluto scherzare con il campione portoghese, che non ha trattenuto le risate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

