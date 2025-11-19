Trump difende Bin Salman e attacca giornalista
Bin Salman accolto alla Casa Bianca da Trump, ma non senza polemiche. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Accordo Usa-Arabia Saudita per la vendita di jet F-35 americani a #Riad. L'Arabia Saudita, è stata definita da #Trump il principale alleato americano fuori della #Nato. Sull'omicidio #Kashoggi Trump difende il suo ospite "Cose che capitano, lui non sapeva ni Vai su X
Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno firmato un accordo per la vendita di caccia F-35 americani a Riad e il nucleare civile https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/11/19/trump-difende-bin-salman-di-khashoggi-non-sapeva-nulla_605ce0e7-89ea-4769-a4 - facebook.com Vai su Facebook
Trump incontra bin Salman, lo difende su Khashoggi e conclude accordi miliardari per gli Usa - Su Gaza il principe saudita ribadisce che Riad entrerà negli Accordi di Abramo solo se si costituirà uno Stato palestinese ... Lo riporta tg.la7.it
Bin Salman: "Accordi Abramo solo con due Stati". Trump lo difende sul caso Khashoggi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bin Salman: 'Accordi Abramo solo con due Stati'. Si legge su tg24.sky.it
Trump-Bin Salman, gli affari e lo show: il principe promette mille miliardi agli Usa e il presidente lo difende su Khashoggi - Il presidente degli Usa: «Non sapeva dell'uccisione del giornalista». Si legge su msn.com