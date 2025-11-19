Trump difende Bin Salman e attacca giornalista

Bin Salman accolto alla Casa Bianca da Trump, ma non senza polemiche. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

trump difende bin salmanTrump incontra bin Salman, lo difende su Khashoggi e conclude accordi miliardari per gli Usa - Su Gaza il principe saudita ribadisce che Riad entrerà negli Accordi di Abramo solo se si costituirà uno Stato palestinese ... Lo riporta tg.la7.it

trump difende bin salmanBin Salman: "Accordi Abramo solo con due Stati". Trump lo difende sul caso Khashoggi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bin Salman: 'Accordi Abramo solo con due Stati'. Si legge su tg24.sky.it

trump difende bin salmanTrump-Bin Salman, gli affari e lo show: il principe promette mille miliardi agli Usa e il presidente lo difende su Khashoggi - Il presidente degli Usa: «Non sapeva dell'uccisione del giornalista». Si legge su msn.com

