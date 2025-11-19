Trump chiama Putin | Fammi risolvere la tua cavolo di guerra

Donald Trump ha detto a Vladimir Putin di «fargli risolvere la sua cavolo di guerra». Lo ha raccontato lo stesso presidente americano durante il Forum economico Usa-Arabia Saudita in corso a Washington. L'occasione sarebbe stata una telefonata del leader del Cremlino dopo l'accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian.

