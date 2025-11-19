Trump-bin Salman accordo su fornitura caccia F-35 cooperazione sul nucleare e vendita di 300 carri armati Abrams a Riyad

La vendita rappresenterà la prima consegna di questo tipo di velivoli avanzati a un Paese mediorientale diverso da Israele, che per anni ha ricevuto in esclusiva dagli Stati Uniti le armi più sofisticate per mantenere il proprio vantaggio militare nella regione Gli Stati Uniti e l’Arabia Saud. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump-bin Salman, accordo su fornitura caccia F-35, cooperazione sul nucleare e vendita di 300 carri armati Abrams a Riyad

Leggi anche questi approfondimenti

Non una, ma due cerimonie di saluto, più una cena di gala. Un’accoglienza che non è stata riservata a nessun capo di Stato finora, quella che Donald Trump ha offerto al principe saudita Mohammed Bin Salman, arrivato ieri a Washington. “Un grande alleato, - facebook.com Vai su Facebook

#Usa #Trump ha annunciato che designerà l'Arabia Saudita "il maggior alleato" degli Stati Uniti non membro della #Nato. Il presidente Usa lo ha detto durante la cena di gala alla Casa Bianca per il principe ereditario saudita Bin Salman. Vai su X

Bin Salman offre a Trump accordi da 1.000 miliardi, accordo sugli F35. Ma niente intesa su Israele - «Questo è lo Studio Ovale adatto a un principe», ha detto Donald Trump accogliendo Mohammed Bin Salman alla Casa Bianca, in quella che è stata la sua prima visita ... Da ilmessaggero.it

Trump difende bin Salman: 'Di Khashoggi non sapeva nulla' - Ingresso dal portico sud della Casa Bianca riservato di solito ai capi di Stato, picchetti militari e jet in volo. Si legge su ansa.it

Trump voleva che la visita di Bin Salman fosse visita storica. Cosa ha avuto e cosa ha dato - Il presidente americano incassa a parole l'impegno saudita per gli Accordi di Abramo e ... Segnala ilfoglio.it