Truffa dello squillo con prefisso +44 britannico | nella trappola anche i parmigiani
Chiamate o messaggi da numeri con il prefisso +44 anche a Parma e provincia. E a meno che non si abbiano parenti e amici nel Regno Unito, è probabile che queste siano dovute all'ennesima truffa telefonica con prefisso straniero. Nelle ultime settimane molti parmigiani e anche cittadini residenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Uno squillo, poi scatta il raggiro: la nuova #truffa dalla #Grecia Vai su X
È tornata in auge la truffa Wangiri, una tecnica diffusa in tutto il mondo che sfrutta la curiosità degli utenti per prosciugarne il credito telefonico o la linea fissa. Il termine, che significa "uno squillo e via", descrive esattamente il meccanismo: si riceve una chiamat - facebook.com Vai su Facebook
Truffa dello squillo senza risposta: ecco come avviene il raggiro - Una chiamata persa, un numero sconosciuto e la tentazione di richiamare possono essere l'inizio di un "perfetto" raggiro. Segnala tecnoandroid.it
Torna la truffa Wangiri: non richiamare o perdi tutti i tuoi soldi - Torna la truffa Wangiri dello squillo, se richiami perdi tutti i tuoi soldi: scopri quali sono i numeri più utilizzati e come difenderti. Si legge su punto-informatico.it
Attenzione alle chiamate che iniziano con +30: ora la truffa del wangiri sfrutta anche il prefisso greco - In queste settimane molti utenti stanno segnalando chiamate sospette da numeri che iniziano con il prefisso greco (+30). Da fanpage.it