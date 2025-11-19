Truffa dello squillo con prefisso +44 britannico | nella trappola anche i parmigiani

Parmatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiamate o messaggi da numeri con il prefisso +44 anche a Parma e provincia. E a meno che non si abbiano parenti e amici nel Regno Unito, è probabile che queste siano dovute all'ennesima truffa telefonica con prefisso straniero. Nelle ultime settimane molti parmigiani e anche cittadini residenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

truffa dello squillo con prefisso 44 britannico nella trappola anche i parmigiani

© Parmatoday.it - Truffa dello squillo con prefisso +44 britannico: nella trappola anche i parmigiani

News recenti che potrebbero piacerti

truffa squillo prefisso 44Truffa dello squillo senza risposta: ecco come avviene il raggiro - Una chiamata persa, un numero sconosciuto e la tentazione di richiamare possono essere l'inizio di un "perfetto" raggiro. Segnala tecnoandroid.it

Torna la truffa Wangiri: non richiamare o perdi tutti i tuoi soldi - Torna la truffa Wangiri dello squillo, se richiami perdi tutti i tuoi soldi: scopri quali sono i numeri più utilizzati e come difenderti. Si legge su punto-informatico.it

Attenzione alle chiamate che iniziano con +30: ora la truffa del wangiri sfrutta anche il prefisso greco - In queste settimane molti utenti stanno segnalando chiamate sospette da numeri che iniziano con il prefisso greco (+30). Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Squillo Prefisso 44