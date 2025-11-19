Chiamate o messaggi da numeri con il prefisso +44 anche a Parma e provincia. E a meno che non si abbiano parenti e amici nel Regno Unito, è probabile che queste siano dovute all'ennesima truffa telefonica con prefisso straniero. Nelle ultime settimane molti parmigiani e anche cittadini residenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Truffa dello squillo con prefisso +44 britannico: nella trappola anche i parmigiani