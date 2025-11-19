Truffa dello specchietto identificate due persone

La Polizia di Stato ha identificato ed emesso il Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un uomo ed una donna entrambi di 64 anni originari della Sicilia, considerati presunti autori delle cosiddette "truffe dello specchietto". Il personale del Commissariato Borgo a seguito di circostanziate segnalazioni da alcuni giorni era sulle tracce di un furgone Mercedes color argento con una coppia a bordo abitualmente dedita alle truffe. Il mezzo era stato segnalato aggirarsi nel centro città. I poliziotti, nel corso della loro consueta attività di controllo del territorio, lo hanno intercettato sul raccordo "Taranto Croce" mentre era in procinto di immettersi sulla SS106.

