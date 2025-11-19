Troppo silenzio sull’esito della stagione
"Possibile che non si possano avere informazioni su come andata la stagione nella Valle del Serra?". Seravezza Progressista insiste sulla necessità di un chiarimento da parte dell’amministrazione comunale. "In un’interrogazione consiliare depositata ormai quasi due mesi or sono dai consiglieri comunali Riccardo Biagi e Clarissa Pardini – commentano i progressisti – si richiedeva un resoconto puntuale e circostanziato sull’andamento e sugli esiti della stagione estiva 2025 nella valle del Serra (Desiata). I due esponenti dell’opposizione avevano rivolto all’amministrazione quesiti chiari e ineludibili: un bilancio organico dell’intera stagione; l’ammontare delle risorse pubbliche impiegate per l’iniziativa; il dettaglio delle spese sostenute per le navette e per le squadre antincendio; gli introiti derivanti dai parcheggi a pagamento e dalle sanzioni amministrative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
