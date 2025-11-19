Trigliceridi alti | cosa si dovrebbe mangiare?

Come il colesterolo, i trigliceridi sono lipidi necessari per l'organismo. Immagazzinati nel tessuto adiposo, costituiscono un'importante riserva energetica, ma quando sono troppo elevati, aumentano i rischi cardiovascolari. Cosa sono i trigliceridi?. I trigliceridi sono molecole di grasso prodotte in eccesso dal fegato in caso di sovrappeso o di una dieta sbilanciata. I trigliceridi in eccesso sono dannosi per il cuore e le arterie e possono portare a ictus oppure infarti del miocardio. Ecco perché, a prescindere dal rischio cardiovascolare, si raccomanda di effettuare un profilo lipidico a partire dai 40 anni negli uomini e prima di iniziare la contraccezione ormonale o al momento della menopausa nelle donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

