Trigliceridi alti | cosa si dovrebbe mangiare?
Come il colesterolo, i trigliceridi sono lipidi necessari per l'organismo. Immagazzinati nel tessuto adiposo, costituiscono un'importante riserva energetica, ma quando sono troppo elevati, aumentano i rischi cardiovascolari. Cosa sono i trigliceridi?. I trigliceridi sono molecole di grasso prodotte in eccesso dal fegato in caso di sovrappeso o di una dieta sbilanciata. I trigliceridi in eccesso sono dannosi per il cuore e le arterie e possono portare a ictus oppure infarti del miocardio. Ecco perché, a prescindere dal rischio cardiovascolare, si raccomanda di effettuare un profilo lipidico a partire dai 40 anni negli uomini e prima di iniziare la contraccezione ormonale o al momento della menopausa nelle donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Trigliceridi alti: cosa si dovrebbe mangiare? - Se i livelli di trigliceridi sono alti,l'attività fisica e una dieta equilibrata sono spesso sufficienti per riportarli alla normalità. Come scrive msn.com