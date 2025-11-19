Treviso coppia di 55enni danneggia un asilo nido sotto casa e fa i dispetti alle maestre | I bimbi fanno troppo rumore

Una campagna persecutoria, fatta di dispetti e danneggiamenti, è la strategia che una coppia di 55enni veneti ha adottato per mettere a tacere il chiasso provocato da un asilo nido sotto la loro abitazione. Infastiditi dal troppo rumore provocato dal Luna d’Oro di via Garibaldi a Quinto di Treviso, i due hanno preso di mira la struttura, la sua rappresentante, le operatrici che vi lavorano e – in modo indiretto – anche i bambini. Questa lite condominiale sui generis è quindi sfociata in una battaglia legale e solo ieri mattina in tribunale si è raggiunto un accordo per mettere fine alla vicenda: l’insonorizzazione del nido in cambio di un risarcimento. 🔗 Leggi su Open.online