Treviglio l’amministrazione ritocca la viabilità in alcuni punti critici della città | arrivano nuove corsie di immissione e sensi unici

Treviglio. Piccoli ritocchi, ma funzionali: così il Comune è intervenuto sulla viabilità in alcuni punti del paese con lo scopo di migliorare la sicurezza ed eliminare alcune delle criticità esistenti. A partire da martedì 18 novembre, in via Garzonieri, è scattata, per l’ultimo tratto di strada che si innesta in via San Zeno, l’inversione del senso di marcia. Un provvedimento che l’assessore ai Lavori Pubblici ha reputato necessario, soprattutto per ragioni di sicurezza. Il comandante della polizia locale Giovanni Vinciguerra ha quindi chiarito le motivazioni che hanno portato alla scelta sottolineando la necessità di ripensare gli spazi, nel segno della sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it