Trento Christmas Run il prossimo 20 dicembre la corsa dei Babbi Natale in centro città

Trentotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mese all’appuntamento più dolce dell’anno, la Trento Christmas Run, tradizionale manifestazione non competitiva, organizzata da ASD Città di Trento con la collaborazione di ASD New LIFE, dal sapore magico, grazie alla presenza di centinaia di Babbo Natale che sfileranno di corsa lungo il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trento christmas run prossimoTrento Christmas Run, il prossimo 20 dicembre la corsa dei Babbi Natale in centro città - Un mese all’appuntamento più dolce dell’anno, la Trento Christmas Run, tradizionale manifestazione non competitiva, organizzata da ASD Città di Trento con la collaborazione di ASD New LIFE, dal sapore ... Come scrive trentotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Trento Christmas Run Prossimo