Trentin padre e figlio al via del Rally Show Santa Domenica

Tuttorally.news | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia trevigiana da corsa si riunisce sotto l’insegna di MT Racing, desiderosa di ben figurare nella due giorni sterrata in Croazia. Da qualche anno è diventata una tradizione ed anche nel 2025 MT Racing tornerà a calcare gli sterrati del Rally Show Santa Domenica, giunto a spegnere la quindicesima candelina di una storia ricca . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Rally: Trentin figlio e padre al Santa Domenica - La famiglia trevigiana da corsa si riunisce sotto l'insegna di MT Racing, desiderosa di ben figurare nella due giorni sterrata in Croazia.

