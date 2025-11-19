Treni sovraffollati e in ritardo un incubo

"I grandi eventi musicali, come i recenti concerti dei Radiohead, attirano migliaia di spettatori, molti dei quali arrivano da altre città o persino dall’estero. Tuttavia, i disagi non possono ricadere sui pendolari che rientrano dal lavoro e salgono a bordo del treno per tornare a casa". A dirlo è Maurizio Quartieri, presidente dell’associazione ‘In prima classe per Bologna–Vignola’, che segnala le criticità registrate negli ultimi giorni e relative alla tratta che comprende la fermata Casalecchio PalaSport, punto di arrivo per numerosi fan diretti al concerto. "In passato si erano già registrati alcuni affollamenti rilevanti in occasione dei concerti all’ Unipol Arena, ma casi di treni fermi per sovraffollamento sono stati estremamente rari – riavvolge il nastro Quartieri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Treni sovraffollati e in ritardo, un incubo"

