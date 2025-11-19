Tremano di nuovo i Campi Flegrei scossa di terremoto alle 13.49
Nuovo terremoto nei Campi Flegrei, alle 13.49 di oggi 19 novembre 2025. La scossa segue altri eventi di minore intensità nel corso di tutta la mattinata, il più forte dei quali era stato quello delle 11.53 con magnitudo di 2.1 gradi e epicentro nei pressi della solfatara.La scossa delle 13.49. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Le strade di Twilight City bruciano di nuovo. I neon tremano, il metallo canta. Angus Jarlson guida la sua banda di vichinghi del futuro tra le rovine di una città che ha dimenticato il significato di onore. La Valhalla Steel combatte per sopravvivere. Contro i F - facebook.com Vai su Facebook
La terra trema di nuovo a Napoli, nei Campi Flegrei, dove da questa mattina all'alba è in corso uno sciame sismico con scosse che hanno raggiunto una magnitudo di 2.2. L'epicentro è stato rilevato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv in un'a Vai su X
Tremano di nuovo i Campi Flegrei, scossa di terremoto alle 13.49 - La scossa segue altri eventi di minore intensità nel corso di tutta la mattinata, il più forte dei quali era stato quello delle ... napolitoday.it scrive
Terremoto Campi Flegrei oggi, sciame sismico in mattinata, scosse lievi - Mattinata "agitata" ai Campi Flegrei: scosse di magnitudo lieve ma distintamente avvertite dalla popolazione dell'area ... Riporta fanpage.it
I Campi Flegrei, esperti a confronto. Il presidente dell'Ingv: «Monitorare ogni minimo cambiamento» - Ricercatori, istituzioni e protezione civile si sono riuniti alla Porta del Parco a Bagnoli per confrontarsi sugli ultimi studi dedicati alla caldera dei Campi Flegrei. Riporta msn.com