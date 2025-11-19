Tremano di nuovo i Campi Flegrei scossa di terremoto alle 13.49

Napolitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo terremoto nei Campi Flegrei, alle 13.49 di oggi 19 novembre 2025. La scossa segue altri eventi di minore intensità nel corso di tutta la mattinata, il più forte dei quali era stato quello delle 11.53 con magnitudo di 2.1 gradi e epicentro nei pressi della solfatara.La scossa delle 13.49. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tremano di nuovo i Campi Flegrei, scossa di terremoto alle 13.49 - La scossa segue altri eventi di minore intensità nel corso di tutta la mattinata, il più forte dei quali era stato quello delle ... napolitoday.it scrive

tremano nuovo campi flegreiTerremoto Campi Flegrei oggi, sciame sismico in mattinata, scosse lievi - Mattinata "agitata" ai Campi Flegrei: scosse di magnitudo lieve ma distintamente avvertite dalla popolazione dell'area ... Riporta fanpage.it

tremano nuovo campi flegreiI Campi Flegrei, esperti a confronto. Il presidente dell'Ingv: «Monitorare ogni minimo cambiamento» - Ricercatori, istituzioni e protezione civile si sono riuniti alla Porta del Parco a Bagnoli per confrontarsi sugli ultimi studi dedicati alla caldera dei Campi Flegrei. Riporta msn.com

