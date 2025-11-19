Milano, 19 novembre 2025 – Durante i Giochi di Milano-Cortina 2026 ci sarà un momento di tregua olimpica? Lo sperano tutti. E adesso c’è anche un documento ufficiale che ne parla. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato oggi per consenso l a Risoluzione sulla Tregua Olimpica in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il testo, facilitato dal Governo italiano in qualità di Paese ospitante in stretto coordinamento con il Comitato Olimpico Internazionale e con la Fondazione Milano-Cortina, ha raggiunto oltre 160 co-sponsorizzazioni (la tregua per Parigi era stata appoggiata da 84). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tregua olimpica per Milano-Cortina: l’Onu approva la risoluzione dell’Italia