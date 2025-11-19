Tregua Meloni-Mattarella | il chiarimento sul caso Garofani La premier | Ma resta il rammarico

Roma, 19 novembre 2025 – La chiamano pace, ma stavolta è poco più di una sospensione delle ostilità. La battaglia tra Palazzo Chigi e Quirinale, divampata nelle ultime quarantotto ore, lascia sul campo morti e feriti. Soprattutto, lascia lacerazioni che non si rimargineranno facilmente. A battere la strada della riconciliazione è stata questa mattina Giorgia Meloni: alza il telefono, chiede di essere ricevuta al Colle. Di rientro da Mestre, imbocca la via che conduce lassù: nei venti minuti di colloquio, esprime il dispiacere per l’accaduto, assicurando con accenti concilianti al capo dello Stato che mai e poi mai il suo partito avrebbe messo in dubbio l’imparzialità dell’ospite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

