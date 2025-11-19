Tredicesima dalle detrazioni alle voci variabili | ecco perché di solito è più bassa dello stipendio

Arriva a dicembre tredicesima mensilità. Una somma aggiuntiva che, come stabilito dai contratti collettivi, spetta a dipendenti pubblici e privati e ai pensionati. Tredicesima,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Tredicesima, dalle detrazioni alle "voci" variabili: ecco perché (di solito) è più bassa dello stipendio

Scopri altri approfondimenti

Pensioni, a dicembre tredicesima senza detrazioni, bonus e quattordicesima: ecco cosa cambia https://risparmio.tiscali.it/news/articoli/assegno-pensioni-tredicesima-quattordicesima/ Vai su Facebook

Tredicesima, dalle detrazioni alle "voci" variabili: ecco perché (di solito) è più bassa dello stipendio - Una somma aggiuntiva che, come stabilito dai contratti collettivi, spetta a dipendenti pubblici e privati e ai pensionati. Da ilmattino.it

Manovra, sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di detassare anche la tredicesima. Cosa sappiamo - "La Manovra non sarà correttiva come dice Giorgetti, ma per la crescita", e tra i diversi provvedimenti "si può pensare a una proposta un po' azzardata, però perché no? tg24.sky.it scrive

Tredicesima, ipotesi detassazione: simulazioni ed effetti sulla busta paga - La prossima Legge di bilancio potrebbe portare in dote una sorpresa per molti italiani, volta a rafforzare il potere d’acquisto e rilanciare i consumi. Si legge su gazzetta.it