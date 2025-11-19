Tre nuovi alberi di ulivo a Brindisi per la Giornata nazionale dell' albero

BRINDISI - Ekoclub International Brindisi aderisce alla “Giornata nazionale dell'albero” attraverso un evento da condividere con la comunità brindisina. Venerdì 21 novembre 2025, l'associazione invita cittadini, soci, “amici dell'ambiente” alla cerimonia di piantumazione di tre alberi di ulivo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Tre nuovi alberi di ulivo a Brindisi per la "Giornata nazionale dell'albero"

