Tempo di lettura: < 1 minuto Tre furti di biciclette a pedalata assistita in venti giorni: arrestato. Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i carabinieri della compagnia di Sorrento. Destinatario un uomo accusato di furto aggravato. I fatti contestati, avvenuti tra il 18 agosto e il 7 settembre scorsi, riguardano la sottrazione di tre bici tra Sorrento e Sant’Agnello, in due casi all’interno di pertinenze private e in un altro dalla pubblica via. Ad orientare le indagini, l’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati delle zone dove sono avvenuti i furti, che hanno consentito di individuare, sulla base della corrispondenza delle caratteristiche fisiche e dell’abbigliamento, lo stesso soggetto quale autore dei tre episodi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tre furti di biciclette, arrestato nel Napoletano