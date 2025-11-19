Tre colpi mi hanno buttato | dopo la gambizzazione la richiesta di aiuto davanti ai negozi

BRINDISI - “Tre colpi mi hanno buttato”. Il 44enne G.S., residente a Montalbano, frazione di Fasano, pronuncia queste parole con un filo di voce. È seduto sul gradino dell'ingresso di un'attività commerciale in viale Aldo Moro. La gamba sinistra, stesa sul marciapiede, gli sanguina copiosamente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

