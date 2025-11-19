Tre atelier aprono le loro porte | due giorni per scoprire il cuore artigiano del made in Italy
Gli artigiani della moda apriranno le porte di laboratori e botteghe per un lungo fine settimana dedicato alla scoperta dei processi creativi e produttivi che danno vita al made in Italy di qualità. Anche nel Forlivese Cna Federmoda organizza ‘Benvenuti in Atelier’, con tre attività che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Torna Benvenuti in Atelier 2025! Dal 21 al 23 novembre, i laboratori e le sartorie artigiane della moda italiana aprono le loro porte al pubblico per far scoprire da vicino la creatività, la qualità e la passione che rendono unico il Made in Italy