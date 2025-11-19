Tre atelier aprono le loro porte | due giorni per scoprire il cuore artigiano del made in Italy

Forlitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli artigiani della moda apriranno le porte di laboratori e botteghe per un lungo fine settimana dedicato alla scoperta dei processi creativi e produttivi che danno vita al made in Italy di qualità. Anche nel Forlivese Cna Federmoda organizza ‘Benvenuti in Atelier’, con tre attività che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

