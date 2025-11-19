Travolta e uccisa da un Suv a Roma Due anni e mezzo e pena sospesa per l’investitore di Laura Pessina

Era andata a Roma per una breve vacanza col marito e la suocera che festeggiava il novantesimo compleanno per regalarle un’udienza col Papa. Ma è morta investita sulle strisce pedonali vicino al Campidoglio. Ora per l’automobilista che investì Laura Carla Pessina (nella foto), parrucchiera cinquantottenne di Brugherio, è arrivata la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione, pena sospesa, per omicidio stradale e la revoca della patente di guida. L’incidente risale al 17 ottobre 2023 ed è avvenuto di fronte al Teatro Marcello. La donna era deceduta, il marito era rimasto gravemente ferito, illesa la suocera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Travolta e uccisa da un Suv a Roma. Due anni e mezzo e pena sospesa per l’investitore di Laura Pessina

