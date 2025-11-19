Trattata malissimo un incubo Terremoto a Ballando con le stelle retroscena scottanti sulla concorrente

La serata di sabato a Ballando con le stelle si è conclusa con l’uscita di scena di questa concorrente, un risultato che, stando ai numeri dello spareggio contro Filippo Magnini e Andrea Delogu, rifletterebbe la volontà del pubblico: ha ottenuto solo il 10 per cento dei voti. Dietro questo epilogo, però, sembrerebbe esserci una storia più complessa di cui riferisce Giuseppe Candela su Chi, dove racconta che la stessa artista avrebbe più volte meditato l’idea di abbandonare spontaneamente il programma. Nelle ricostruzioni pubblicate dal settimanale, emerge infatti che lei, fin dal primo mese di partecipazione, non avrebbe gradito il trattamento ricevuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Amaramore ha due narrazioni sull’amore tossico di cui il primo certamente più lungo mette in rapporto l’amaramore di un uomo vessato da una donna che in qualche maniera lo tratta male, anzi malissimo, lo tiene ai margini della sua vita. Arriva a trascurare fa - facebook.com Vai su Facebook

Padre ragazzo rapito, trattato bene ma è stato un incubo - "Lo hanno trattato bene, non lo hanno minacciato, gli hanno dato da bere e un panino da mangiare. Da ansa.it

Terremoto, torna l'incubo in Irpinia. Altra scossa ad Avellino: che succede - 1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Lo riporta iltempo.it