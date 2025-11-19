Trasporta la rete del letto con il monopattino | il pericoloso trasloco ' fai da te' diventa virale

L'episodio è avvenuto a Torino, in via Paisiello, in Barriera di Milano, ma le immagini sono diventate virali, facendo il giro del web. Il trasloco 'fai da te' della rete di un letto matrimoniale non poteva passare inosservata visto che per il trasporto, diventato pericolosissimo, sia per il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it