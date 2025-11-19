Milano – Sarà un ex 007 dell’intelligence bosniaca, che ha già riferito di aver avuto contatti all’epoca anche con il Sismi, uno dei testimoni principali che saranno ascoltati nell’inchiesta milanese sul caso dei cosiddetti “cecchini del week end", anche italiani, che pagavano per andare ad uccidere nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il 1992 e il ‘96. Da quanto si è appreso, l’attività istruttoria più rilevante, con i verbali di persone informate sui fatti, inizierà nei prossimi giorni nelle indagini condotte dal Ros dei carabinieri e coordinate dal pm Alessandro Gobbis. I contatti internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trasferte della morte a Sarajevo, caccia ai cecchini a pagamento: i pm milanesi pronti ad ascoltare l’ex 007 bosniaco