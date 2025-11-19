Transmissions festival Omaggio a ’Deserto rosso’

Transmissions Festival torna a Ravenna da domani a sabato 22 novembre con un omaggio a Deserto rosso di Michelangelo Antonioni, film-cult del 1964 girato a Ravenna e divenuto nel tempo un riferimento trasversale per musicisti e artisti di tutto il mondo. A partire da questa edizione, il format si articolerà attorno a un asse tematico che guiderà l’intero triennio, con la direzione artistica affidata al team di Bronson guidato da Chris Angiolini. Alla conferenza di presentazione erano presenti l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni e l’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

