Tragicommedia della Genesi con Matteo Pipitone al Teatro Garage

Genovatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 21 novembre, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo “Tragicommedia della Genesi”, di e con Matteo Pipitone. Il titolo fa parte della sezione “Progetto da Salotto”, un ciclo di spettacoli con allestimenti agili che si possono facilmente rappresentare in piccoli spazi come. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

“Tragicommedia della Genesi” con Matteo Pipitone al Teatro Garage - Lo spettacolo torna alla Sala Diana dopo il successo dell’anno scorso e le numerose richieste di replica da parte del pubblico del Teatro Garage. Lo riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tragicommedia Genesi Matteo Pipitone