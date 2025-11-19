Tragedia nel Salento | madre e figlio trovati morti Ecco tutto quello che sappiamo su cos’è accaduto

Lanotiziagiornale.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una terrificante tragedia questa mattina ha scosso tutto il Salento. In un appartamento di Calimera, una donna di 35 anni e il figlio di otto anni sono stati trovati senza vita a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Le circostanze, ancora da chiarire del tutto, hanno aperto un’indagine articolata che punta a far luce sulla dinamica dei fatti. Al momento, secondo quanto si apprende, la pista investigativa privileggiata punta al possibile omicidio-suicidio anche se gli invesigatori fanno sapere che, al momento, non è ancora possibile escludere altre ipotesi. Il ritrovamento del bambino in casa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

