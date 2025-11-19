Tragedia nel Salento | madre e figlio trovati morti Ecco tutto quello che sappiamo su cos’è accaduto
Una terrificante tragedia questa mattina ha scosso tutto il Salento. In un appartamento di Calimera, una donna di 35 anni e il figlio di otto anni sono stati trovati senza vita a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Le circostanze, ancora da chiarire del tutto, hanno aperto un’indagine articolata che punta a far luce sulla dinamica dei fatti. Al momento, secondo quanto si apprende, la pista investigativa privileggiata punta al possibile omicidio-suicidio anche se gli invesigatori fanno sapere che, al momento, non è ancora possibile escludere altre ipotesi. Il ritrovamento del bambino in casa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
