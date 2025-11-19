Tragedia in Salento | ucciso bimbo di 8 anni Ritrovato in mare il corpo senza vita della madre

Una drammatica vicenda scuote il Salento, dove un bimbo è stato ucciso nella sua casa a Calimera. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità. L’allarme è scattato nella tarda serata di martedì, quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento di via Montinari, nel piccolo centro in provincia di Lecce, rinvenendo il corpo senza vita di un bambino . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tragedia in Salento: ucciso bimbo di 8 anni. Ritrovato in mare il corpo senza vita della madre

