Tragedia in Salento | trovato morto un bimbo di 8 anni Il terribile sospetto degli inquirenti

Cityrumors.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha scosso un paese in Salento: un bimbo di otto anni è stato ritrovato morto in casa. La ricostruzione degli inquirenti è terribile Dopo la morte del bimbo di due anni in un asilo, quella del bambino di nove, ucciso dalla madre, arriva un’altra terribile tragedia: un dramma familiare che si è consumato nel Salento, a Calimera in provincia di Lecce. Un altro bimbo è stato ucciso al termine di una vicenda che si trascina ancora tanti dubbi. E sulla quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce. – citytumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

tragedia in salento trovato morto un bimbo di 8 anni il terribile sospetto degli inquirenti

© Cityrumors.it - Tragedia in Salento: trovato morto un bimbo di 8 anni. Il terribile sospetto degli inquirenti

Argomenti simili trattati di recente

tragedia salento trovato mortoSalento, doppia tragedia: bambino trovato morto in casa, la madre recuperata in mare - Tragedia a Calimera: un bambino di 8 anni trovato morto in casa, la madre rinvenuta senza vita in mare. Come scrive notizie.it

Tragedia in Salento, trovato morto bimbo di 8 anni e la madre - Doppia tragedia a Calimera: il piccolo Elia di 8 anni trovato morto in casa, la madre, originaria di Polistena, recuperata in mare. Segnala quotidianodelsud.it

tragedia salento trovato mortoSalento, trovato morto in casa un bambino di 8 anni: il cadavere della madre recuperato in mare - Il cadavere della donna è stato trovato nelle acque a largo di Torre dell’Orso, quello del bambino nella loro casa a Calimera ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Salento Trovato Morto