Tragedia in Salento | trovato morto un bimbo di 8 anni Il terribile sospetto degli inquirenti

Una tragedia ha scosso un paese in Salento: un bimbo di otto anni è stato ritrovato morto in casa. La ricostruzione degli inquirenti è terribile Dopo la morte del bimbo di due anni in un asilo, quella del bambino di nove, ucciso dalla madre, arriva un'altra terribile tragedia: un dramma familiare che si è consumato nel Salento, a Calimera in provincia di Lecce. Un altro bimbo è stato ucciso al termine di una vicenda che si trascina ancora tanti dubbi. E sulla quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce.

