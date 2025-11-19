Tragedia di Brazzano si indaga per omicidio e disastro

La Procura della Repubblica di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti per le ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo, inondazione, frana o valanga colpose e crollo o altro disastro colposo. La decisione è avvenuta a seguito della colata di fango che ha travolto nella notte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

EDITORIALE - Un 32enne bavarese che aveva scelto il Collio come casa. Un'83enne che da quella terra non se n'era mai andata. La frana del monte Quarin li ha uniti nella tragedia, strappando a Brazzano ciò che era e ciò che voleva diventare. Segui il can - facebook.com Vai su Facebook

