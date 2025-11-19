Tragedia all’asilo Leo è morto in pochi minuti Fatale il cappuccio del giubbotto trovato quando già non respirava

Arezzo, 19 novembre 2025 – Morto per soffocamento, in pochi minuti. Elementi che filtrano col contagocce dall’ autopsia sul corpicino di Leonardo Ricci. Il cappuccio del giubbotto che quella mattina indossava, è diventato una trappola mortale per un bambino di due anni: una sorta di cappio che non gli ha dato scampo. Si è agganciato al ramo di un alberello e ha tolto il respiro al piccolo, rimasto sospeso da terra. Una morte rapida, alcuni minuti, secondo le prime valutazioni degli specialisti, ma per avere il quadro completo su cosa sia successo quella mattina all’asilo di Soci, bisognerà attendere gli esiti dell’esame eseguito ieri dal professor Mario Gabbrielli, affiancato dai colleghi nominati dalle parti, ovvero le persone indagate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

