Tragedia a San Paolo Bel Sito uccide la sorella a coltellate e chiama il 112 | Venite sono stato io

Teleclubitalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel primo pomeriggio a San Paolo Bel Sito, nel Nolano. Intorno alle 15.15 un uomo ha contattato il 112 dichiarando di aver ucciso la sorella a coltellate. Quando i carabinieri della Compagnia di Nola sono giunti sul posto, insieme al personale del 118, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. La . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

tragedia a san paolo bel sito uccide la sorella a coltellate e chiama il 112 venite sono stato io

© Teleclubitalia.it - Tragedia a San Paolo Bel Sito, uccide la sorella a coltellate e chiama il 112: “Venite, sono stato io”

Approfondisci con queste news

tragedia san paolo belSan Paolo Bel Sito, uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri: «Venite, l'ho ammazzata» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a San Paolo Bel Sito. Riporta ilmattino.it

tragedia san paolo belChiama i carabinieri e confessa: “Ho ucciso mia sorella”. Tragedia nel Napoletano - È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia San Paolo Bel