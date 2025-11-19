Tragedia a San Paolo Bel Sito uccide la sorella a coltellate e chiama il 112 | Venite sono stato io
Tragedia nel primo pomeriggio a San Paolo Bel Sito, nel Nolano. Intorno alle 15.15 un uomo ha contattato il 112 dichiarando di aver ucciso la sorella a coltellate. Quando i carabinieri della Compagnia di Nola sono giunti sul posto, insieme al personale del 118, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. La . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondisci con queste news
La Procura generale di Perugia, nel processo d'appello bis per la tragedia dell'Hotel Rigopiano, ha chiesto la conferma delle condanne a tre anni e quattro mesi per Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio, dirigente e funzionario della Provincia di Pescara. Il sostit - facebook.com Vai su Facebook
San Paolo Bel Sito, uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri: «Venite, l'ho ammazzata» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a San Paolo Bel Sito. Riporta ilmattino.it
Chiama i carabinieri e confessa: “Ho ucciso mia sorella”. Tragedia nel Napoletano - È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli. Come scrive fanpage.it