Traffico Roma del 19-11-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma Bentrovati ci sono problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare per un incidente incolonnamenti tra via Aurelia e via del mare per un altro incidente code anche in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina su via Aurelia rallentamenti e code per un veicolo in panne all'altezza di Castel di Guido in direzione di Civitavecchia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per traffico da soli Francia via Salaria in direzione di San Giovanni via al palazzo dello sport all'Eur questa sera concerto di Elodie ricordiamo che è possibile raggiungere il palaeur anche con la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport oppure con le numerose linee di bus attive fino a tarda sera lavori Questa notte sulla tangenziale est e nel tratto della sopraelevata chiusa dalle 22 alle 7 a via del Pigneto e Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria lavori di notte sempre sulla tangenziale anche nella galleria della Nuova Circonvallazione interna chiusa sempre dalle 22 alle 6 in direzione di via Salaria altri lavori sul tratto Urbano della Teramo chiuso dalle 22 alle 7 a Portonaccio è l'uscita per la tangenziale est nelle due direzioni ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
